Tandis que le monde littéraire fait face au séisme du départ d'Olivier Nora des Éditions Grasset, le Festival du Livre de Paris 2026 a ouvert ses portes au Grand Palais. Cette année, la BD est à l'honneur et Sonia Patricelli reçoit deux voix montantes du 9e art.
Festival du Livre de Paris : au Grand Palais, la BD bien dans sa bulle
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