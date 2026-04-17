La transition écologique s'impose comme une réponse aux regains de souveraineté, moteur d'indépendance énergétique et de résilience des infrastructures critiques. Autant de dynamiques expliquant la surperformance du thème en ce début d'année, que nous détaille Anne-Claire Abadie, co-gérante du fonds Sycomore Global Eco Solutions.
Comment la transition écologique redessine les opportunités d’investissement
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