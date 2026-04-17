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"Sans partage de la terre, nous allons droit à l'apartheid," selon l'ex-chef du Shin Bet Ami Ayalon

information fournie par France 24 17/04/2026 à 16:14

Dans un entretien accordé à France 24, Ami Ayalon, l'ancien chef du renseignement intérieur israélien, avertit que "nous nous dirigeons tout droit vers un apartheid" à moins d'un partage de la terre entre Israël et les territoires palestiniens au Moyen-Orient. Il déclare également que "la puissance militaire ne peut pas tout faire" et que la stabilité au Moyen-Orient passera par "un accord avec le peuple palestinien".

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1 commentaire

  • 17 avril 18:56

    Nous y sommes déjà! Le sionisme, c'est : "un seul pays, un seul peuple, une seule religion" et le territoire, c'est du Nil à L'Euphrate (les 2 bandes bleues du drapeau. Donc, cela implique d'empiéter sur les pays voisins et d'en exclure les autochtones.

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