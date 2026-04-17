Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'inquiète d'une "démobilisation" des députés "préoccupante", après l'échec jeudi d'un projet de loi sur l'assurance-chômage, et à l'issue d'une semaine de tensions entre le gouvernement et ses troupes à l'Assemblée.
Lecornu s'inquiète d'une démobilisation "préoccupante" à l'Assemblée nationale
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