Cessez-le-feu en Iran : vers une baisse lente ou rapide des prix des carburants ?

Après plusieurs jours de tensions au Moyen-Orient, l’annonce d’un cessez-le-feu temporaire en Iran a entraîné un net repli des cours du pétrole, en forte baisse en l’espace de 48h. Une détente qui pourrait, en théorie, se répercuter sur les prix à la pompe dans les prochains jours. Mais entre délais de transmission, marges des distributeurs et incertitudes géopolitiques persistantes, la baisse pour les automobilistes reste encore incertaine. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'éco. Ecorama du 9 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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