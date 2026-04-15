Carburant : le gouvernement prêt à sortir le bouclier

Un décret serait en préparation à Matignon pour encadrer les marges des distributeurs de carburant, selon une information du Parisien confirmée par le Figaro. Alors que les prix à la pompe restent à des niveaux très élevés depuis le début de la crise au Moyen-Orient, le gouvernement cherche une réponse sans creuser le déficit. Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE, décrypte le mécanisme et ce qu'il changerait concrètement pour les Français. Ecorama du 15 avril 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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