Le grand cinéma a définitivement posé ses valises sur le petit écran et “Cape Fear” vient encore le prouver ! Derrière cette nouvelle adaptation des "Nerfs à vif", un générique digne d’un blockbuster : Martin Scorsese, Steven Spielberg, Amy Adams, Patrick Wilson… et surtout Javier Bardem, qui reprend le rôle mythique de Max Cady. Un prédateur calme, presque animal, tapi dans l’ombre, dont la menace semble s’infiltrer partout.
"Cape Fear" : Javier Bardem glaçant dans une co-production Scorsese-Spielberg
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