"Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un attentat terroriste raciste", déclare Emmanuel Macron à Trappes, commune de banlieue parisienne endeuillée après ces tirs survenus en matinée qui ont également touché la ville voisine de La Verrière, le président français évoquant des faits commis "sur la base d'une idéologie raciste". SONORE
Tireur des Yvelines : Macron dénonce un "attentat terroriste raciste"
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