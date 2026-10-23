Le personnel de la Croix-Rouge, les services d'urgence et les équipes de sauvetage interviennent sur les lieux de l'effondrement d'un immeuble de plusieurs étages à Nairobi, la capitale du Kenya. Aucune victime n'a encore été confirmée, mais les autorités craignent que "beaucoup" de personnes soient piégées sous les décombres. IMAGES COMPLETENT VIDEOS N°D48G8T3 ET N°D48E6ZQ
Secouristes sur les lieux de l'effondrement d'un immeuble à plusieurs étages à Nairobi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro