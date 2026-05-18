L'actrice et icône américaine Sharon Stone, 68 ans, foule le tapis rouge du festival de Cannes et pose pour les objectifs de la Croisette, à l'occasion de la montée des marches du film "Fjord" du réalisateur roumain Cristian Mungiu, qui concourt dans la sélection officielle, en lice pour la Palme d'or.
Cannes: Sharon Stone éblouit le tapis rouge
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro