L'equipe du film "Fjord" arrive sur le tapis rouge de Cannes et monte les marches du palais des Fsetivals. Avec ce drame familial se déroulant dans l’Arctique, le réalisateur roumain Cristian Mungiu, concourt en sélection officielle pour tenter de décrocher une nouvelle Palme d’or, 19 ans après avoir été sacré pour "Quatre mois, trois semaines, deux jours".
Cannes: l'équipe du film en compétition "Fjord" sur le tapis rouge
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