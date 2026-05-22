L’équipe du film "Coward" du réalisateur belge Lukas Dhont monte les marches du 79è Festival de Cannes où le film concourt en compétition officielle pour tenter de décrocher la Palme d’or. IMAGES
Cannes: l’équipe de "Coward" de Lukas Dhont sur le tapis rouge
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