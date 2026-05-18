La star espagnole Javier Bardem a estimé dimanche que la "masculinité toxique" de Vladimir Poutine, Donald Trump ou Benjamin Netanyahu était responsable de conflits ayant fait des "milliers de morts".
Cannes: Bardem dénonce la "masculinité toxique" à l'origine des conflits
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