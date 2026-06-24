Canicule : combien coûte-t-elle vraiment à l’économie française ?

La France traverse un épisode de chaleur exceptionnel, avec des conséquences potentielles sur l’activité économique. Agriculture, conditions de travail, transports, consommation d’électricité : quels sont les secteurs les plus exposés ? Les vagues de chaleur peuvent-elles réellement peser sur la croissance à moyen terme et quel pourrait être leur coût pour l’économie française dans les années à venir ? L’analyse de Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. Ecorama du 24 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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