 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canicule : combien coûte-t-elle vraiment à l’économie française ?

information fournie par Ecorama 24/06/2026 à 14:00

La France traverse un épisode de chaleur exceptionnel, avec des conséquences potentielles sur l’activité économique. Agriculture, conditions de travail, transports, consommation d’électricité : quels sont les secteurs les plus exposés ? Les vagues de chaleur peuvent-elles réellement peser sur la croissance à moyen terme et quel pourrait être leur coût pour l’économie française dans les années à venir ? L’analyse de Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. Ecorama du 24 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Canicule
Environnement

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)

information fournie par AFP Video 23 juin
1
2

Lyhanna: Lecornu donne rendez-vous aux parlementaires à l'automne pour la "loi intégrale"

information fournie par AFP 23 juin
1
3

Canicule: dans les Ehpad, le plan bleu pour protéger les résidents

information fournie par AFP 23 juin
4

La canicule s'intensifie en Europe, température record en France et attendue en Angleterre

information fournie par AFP 23 juin
5

Ian Brossat (PCF) : "La canicule est une violence de classe"

information fournie par France 24 23 juin
3
6

Les députés favorables à une autonomie de la Corse, prochaine étape incertaine au Sénat

information fournie par AFP 23 juin
7
7

Comment la désinformation sexiste a envahi la Coupe du monde

information fournie par France 24 23 juin
8

Marc Bloch est entré au Panthéon, une leçon face à "l'esprit de défaite"

information fournie par AFP 00:12
6
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP 17 juin
3

Versailles, "c'est du lourd": Trump ravi d'aller dîner au château

information fournie par AFP Video 17 juin
1
4

À Lyon, les lycéens doivent composer avec la chaleur lors des épreuves du baccalauréat

information fournie par AFP Video 17 juin
5

Un dessin, la prison et l'exil: un père et sa fille défient Poutine et sa guerre

information fournie par AFP Video 17 juin
6

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP Video 17 juin
7

G7: Macron dit avoir "toujours eu confiance" en Trump

information fournie par AFP Video 17 juin
8

Au G7, le revirement inattendu de Trump en faveur de l'Ukraine

information fournie par AFP 17 juin
2
1

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
2

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
3

Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

information fournie par BoursoBank Clients 01 juin
4
4

SNCF : avez-vous droit au billet de congé annuel ?

information fournie par BoursoBank Clients 11 juin
6
5

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
6

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama 28 mai
3
7

Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 27 mai
2
8

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank