La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", annonce Sébastien Lecornu, lors d'une nouvelle cellule interministérielle de crise, à Beauvau.
Canicule: "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu
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