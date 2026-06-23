Images de forte présence policière sur les lieux d'une fusillade à Montréal qui a coûté la vie à un policier, à un civil et au suspect, selon la police. IMAGES
Canada: la police sur les lieux d'une fusillade meurtrière à Montréal
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