La Thaïlande s'est imposée comme l'un des grands hubs asiatiques de la fertilité. À Bangkok, des cliniques privées ultra-modernes accueillent chaque année des milliers de patients étrangers venus tenter une fécondation in vitro (FIV), un don d'ovocytes ou d'autres procédures de procréation médicalement assistée. Couples chinois, coréens, européens ou venus d'Asie du Sud-Est, beaucoup cherchent en Thaïlande ce qu'ils ne trouvent pas chez eux : soit des délais plus courts, des prix plus accessibles, ou un cadre médical perçu comme plus souple.
Business de la fertilité en Thaïlande : Bangkok, nouvelle capitale de la FIV
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro