"La méthode, c'est le compromis, la méthode, c'est la transparence et la méthode, c'est l'État de droit" pour aboutir à un budget pour 2026, dit la ministre de l'Action et des comptes publics Amélie de Montchalin lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale.
Budget: "La méthode, c'est le compromis" assure le gouvernement
