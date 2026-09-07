Budget 2027 : votre épargne menacée ?

Votre épargne salariale pourrait être ciblée par le gouvernement, qui cherche de nouvelles recettes pour combler les comptes publics. Soumettre à cotisation une partie des compléments de salaires versés dans les plans d’épargne réduirait mécaniquement les montants investis par les salariés, avec un impact direct sur leur effort d’épargne retraite. Entre financement de la Sécurité sociale, arbitrages politiques et inquiétudes des épargnants, le débat s’installe alors que 10 à 12 millions de Français sont concernés. L’analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco. Ecorama du 7 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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