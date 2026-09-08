Budget 2027 : une nouvelle taxe sur les salariés ?

Le gouvernement envisagerait de taxer les indemnités de rupture de CDI pour les hauts revenus, remettant en cause l’exonération fiscale et sociale dont bénéficient aujourd’hui ces départs. Une telle mesure toucherait environ 5 % des salariés, soit 40 000 personnes par an, et pourrait rapporter 450 millions d’euros à la Sécurité sociale. Elle soulève aussi la question de l’équité, puisque 10 % des salariés perçoivent près de 79 % des montants versés lors des ruptures conventionnelles. L’analyse de Marc Vignaud, journaliste à L’Opinion. Ecorama du 8 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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