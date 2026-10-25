Les Brésiliens ont commencé à voter dimanche pour le second tour de la présidentielle qui doit départager le président sortant de gauche Lula et son rival conservateur Flavio Bolsonaro, après une campagne qui a profondément divisé le pays.
Brésil : duel à suspense entre Lula et Flavio Bolsonaro
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