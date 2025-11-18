 Aller au contenu principal
Boualem Sansal libéré, Macron et Tebboune devraient se rencontrer lors du G20

information fournie par France 24 18/11/2025 à 22:36

Boualem Sansal de retour en France: l'écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron. Le président français se "réjouit profondément de la libération" de ce "grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires". Macron et Tebboune devraient se rencontrer lors du G20 en Afrique du Sud.

L'offre BoursoBank