Le maire sortant de Bordeaux Pierre Hurmic (Les Ecologistes), annonce sa défaite face à Thomas Cazenave (Renaissance) qui est élu avec 50.94% des suffrages au second tour.
Bordeaux: le maire sortant annonce sa défaite face à Thomas Cazenave
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