Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred): "La dette est une drogue dont il faut se débarrasser !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/08/2025 à 16:08

A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Bertrand Dumazy, PDG d' Edenred , entreprise française spécialisée dans les services de paiement et les solutions aux entreprises. Parmi les sujets abordés : l'instabilité politique en France et les inquiétudes des marchés, la réforme du titre-restaurant, les résultats semestriels, les perspectives de croissance du groupe et le cours de Bourse.

Emission du 28 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

