Rentrée politique chargée en France, à 7 mois de la présidentielle. Une campagne marquée pour l'heure par une forte fragmentation à gauche et une popularité inébranlée du Rassemblement national . Parmi les thèmes que le RN tente d'imposer dans le débat, celui de l'immigration. Benoît Hamon, président de l'ONG Singa, ancien ministre et ex-candidat socialiste à la présidentielle, publie "Accueillir toute la richesse du monde, en finir avec les mensonges sur l'immigration" (éditions First)
Benoît Hamon: "la popularité du RN est liée à un effondrement de la politique"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro