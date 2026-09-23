Thélyson Orélien, auteur québécois d'origine haïtienne, est accusé d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour son premier roman "C'était ça ou mourir". Un livre encensé par la critique, l'un des best-sellers de la rentrée littéraire, lauréat du prix FNAC et en lice pour le prix Goncourt. Les accusations se basent sur les résultats de l'outil de détection Pangram. Peut-il être considéré comme fiable ?
"C'était ça ou mourir" : un livre écrit par l'IA ?
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