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"C'était ça ou mourir" : un livre écrit par l'IA ?

information fournie par France 24 23/09/2026 à 22:59

Thélyson Orélien, auteur québécois d'origine haïtienne, est accusé d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour son premier roman "C'était ça ou mourir". Un livre encensé par la critique, l'un des best-sellers de la rentrée littéraire, lauréat du prix FNAC et en lice pour le prix Goncourt. Les accusations se basent sur les résultats de l'outil de détection Pangram. Peut-il être considéré comme fiable ?

IA: Intelligence artificielle

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