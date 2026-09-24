À quelques heures de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, chacun arrive avec ses propres leviers. Washington conserve des atouts importants dans la course aux puces. De son côté, Pékin domine largement la chaîne des terres rares. Et Taïwan reste au cœur de leur rivalité technologique et stratégique. Alors dans ce match, qui mène vraiment au score ?
Trump -Xi : qui a l'avantage ?
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