Bardella réitère son "soutien total" et son "amitié" à Marine Le Pen

Une condamnation judiciaire qui empêcherait Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle de 2027 "serait profondément inquiétant(e) pour la démocratie", affirme le président du Rassemblement national Jordan Bardella lors de ses voeux à la presse, à la veille de l'ouverture du procès en appel de l'affaire dite des assistants parlementaire, réitérant son "soutien total" et son "amitié" à la cheffe de file des députés RN. SONORE
