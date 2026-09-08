Pour la reprise de la Ligue des champions, le Real Madrid reçoit l’Inter Milan. Interrogé en conférence de presse, Kylian Mbappé estime qu’il a toutes ses chances d’être élu Ballon d’Or.
Avant la Ligue des champions, Kylian Mbappé croit au Ballon d'Or
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