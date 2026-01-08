Un policier de l'immigration a abattu une mère de famille américaine lors d'une opération mercredi à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis, un acte de "légitime défense" selon Donald Trump, alors que les responsables politiques locaux contestent cette version des faits.
Aux États-Unis, un policier de l'immigration tue une femme lors d'une opération
