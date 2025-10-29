Au Soudan, les preuves des crimes de guerre visibles depuis l’espace

information fournie par France 24 • 29/10/2025 à 13:47

À la Une, mercredi : le journal britannique The Telegraph révèle que des photos satellitaires prouvent les massacres de civils perpétrés par les rebelles des FSR au Soudan ; les commémorations en Espagne du premier anniversaire des inondations meurtrières ; le jeu d’équilibriste du gouvernement français pour trouver un budget satisfaisant pour la gauche et la droite ; et une enquête relayée dans Le Monde sur la collusion entre le rap et le milieu du crime organisé.