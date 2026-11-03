A la Une de la presse, ce mercredi 3 novembre, la poursuite du bras de fer, en Pologne, entre Donald Tusk et Karol Nawrocki autour du Tribunal constitutionnel. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle française, dénonce une «prise de contrôle forcée d’une institution constitutionnelle», alors que Le Monde publie une enquête sur la violence du service d’ordre du RN. Une autre enquête, sur les footballeurs et le sexe. Et une histoire d’amour inattendue.
Au service d'ordre du RN, les (mauvaises) habitudes ont la vie dure
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