Le téléphone ne cesse de sonner dans le poste de secours de Courchevel. La CRS Alpes en charge des interventions sur les pistes multiplie les missions ces derniers jours, marqués par plusieurs avalanches.
Au poste de secours de Courchevel, les CRS de montagne sur le pont
