Les spectateurs encouragent les participants aux Championnats du monde de plongée dans les marais, une épreuve sportive insolite organisée dans la campagne galloise et qui fête cette année son 40e anniversaire.
Au pays de Galles, le Mondial de plongée dans les marais fête ses 40 ans
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