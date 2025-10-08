Des milliers de fleurs colorées recouvrent la surface du désert d'Atacama, situé dans le nord du Chili. Ce phénomène, connu sous le nom de "désert fleuri", se produit certaines années lorsque les précipitations et les températures coïncident, réveillant les graines dormantes.
Au Chili, le désert d'Atacama se couvre de fleurs au printemps
