Assurance vie et succession : fiscalité, abattements et erreurs à éviter

L'assurance vie est l'un des outils préférés des Français pour transmettre un capital, notamment grâce à sa fiscalité avantageuse en cas de décès. Mais attention : les règles varient selon l'âge du souscripteur au moment des versements et certaines limites existent.
Dans cette vidéo, on vous explique l'essentiel à connaître sur l'assurance vie et les droits de succession. Au programme :
- Pourquoi le capital d'une assurance vie ne fait pas partie de la succession
- La liberté de désigner les bénéficiaires, avec ou sans lien de parenté
- La fiscalité des versements effectués avant 70 ans
- Le régime des versements après 70 ans
- Les cas d'exonération totale, notamment pour le conjoint survivant ou le partenaire de Pacs
- Le point de vigilance majeur : les versements manifestement exagérés, qui peuvent être contestés par les héritiers
L'assurance vie est un outil puissant pour transmettre un patrimoine, mais elle doit être utilisée avec mesure et anticipation pour éviter tout litige successoral.
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