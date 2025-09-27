 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Asma Mhalla: "la dystopie est devenue notre réalité"

information fournie par France 24 27/09/2025 à 22:18

Sommes-nous en train de basculer dans une nouvelle forme de totalitarisme, servi par la technologie, qui asservit nos cerveaux, dans l'objectif de nous faire penser d'une certaine manière, de nous convaincre parfois que le réel n'est pas réel? Qui nous empêche aussi de prendre le temps de réfléchir, nous enlevant par là même, notre liberté? C'est la thèse développée dans "Cyberpunk, le nouveau système totalitaire", le dernier essai de la politologue Asma Mhalla, invitée d'Au Cœur de l'Info.

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

L'ex-chef du FBI inculpé, les promesses de vengeance de Trump se concrétisent

information fournie par AFP Video 26 sept.
3

Trump qualifie l'ex-chef du FBI inculpé de "flic corrompu"

information fournie par AFP 26 sept.
7
4

Ligue 1 : l'OM prend le pouvoir après son succès à Strasbourg (2-1)

information fournie par France 24 11:59
1
5

Des manifestants défilent pour les 11 ans de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa

information fournie par AFP Video 10:10
6

Reconnaissance de la Palestine, sanctions contre Israël : l’UE veut peser sur la situation à Gaza

information fournie par France 24 12:43
7

Le corps d'un migrant repêché dans un canal de Gravelines

information fournie par AFP Video 13:47
8

Josep Borell : "Poutine bénéficie de la bienveillance de Trump"

information fournie par France 24 12:44
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Journées du patrimoine: les tours de Notre-Dame de Paris de nouveau accessibles

information fournie par AFP Video 21 sept.
3

Des milliers de Philippins manifestent contre la corruption dans la gestion des inondations

information fournie par AFP Video 21 sept.
1
4

La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU

information fournie par AFP 23 sept.
15
5

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
6

Philippines: manifestation émaillée de violences autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
7

Féminicide: marche blanche à Poitiers en hommage à Inès

information fournie par AFP Video 21 sept.
1
8

Philippines: manifestation autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
1
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
3

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
4

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
5

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
6

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
7

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.
8

Endettement : François Bayrou dramatise-t-il trop les risques ?

information fournie par Ecorama 05 sept.
2

1 commentaire

  • 23:20

    Ca fait un moment que l'UE sombre dans le totalitarisme.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank