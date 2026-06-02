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Arnaud Pieton (DG de Technip Energies) : “Beaucoup d’actionnaires nous disent : J’aurais dû investir il y a deux ans.”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 02/06/2026 à 14:05

Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies, était l’invité de l’émission Ecorama du 2 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’exécution des chantiers, les reports de chiffre d’affaires attendus, les coûts supplémentaires liés aux tensions géopolitiques, le carnet de commandes record du groupe, les perspectives dans le gaz naturel liquéfié, les relais de croissance dans les carburants durables et les énergies renouvelables, ainsi que l’évolution du cours de l’action depuis l’IPO.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

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