Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies, était l’invité de l’émission Ecorama du 2 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact du conflit au Moyen-Orient sur l’exécution des chantiers, les reports de chiffre d’affaires attendus, les coûts supplémentaires liés aux tensions géopolitiques, le carnet de commandes record du groupe, les perspectives dans le gaz naturel liquéfié, les relais de croissance dans les carburants durables et les énergies renouvelables, ainsi que l’évolution du cours de l’action depuis l’IPO.
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