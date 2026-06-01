Au sommet Choose France, des investissements records ont été annoncés et notamment dans la construction de data centers. La France attire ce secteur très énergivore grâce à ses capacités de production d'électricité basées sur le nucléaire. Pour l'instant, elle produit beaucoup plus d'électricité qu'elle n'en consomme mais certains craignent que l'appétit de l'IA force la France à faire des choix au détriment de sa transition énergétique.
France: l'atout nucléaire pour attirer les data centers
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro