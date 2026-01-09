Quelques jours seulement après l'enlèvement du président Nicolas Maduro au Venezuela par des forces américaines, Donald Trump n'a pas caché que d'autres pays étaient dans sa ligne de mire, laissant le reste du monde se demander: à qui le tour? Etat des lieux des nouvelles ambitions expansionnistes des Etats-Unis.
Après le Venezuela, Trump lorgne déjà ailleurs
