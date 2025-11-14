En 2021, Rosa, 15 ans, est emportée par une crue en Wallonie. Son ami Ben, témoin de la scène, transforme son deuil en combat. À 14 ans, il crée l’ONG Justice climatique pour Rosa et devient l’une des jeunes voix les plus actives d’Europe. Invité au Parlement européen après ces inondations – rendues jusqu’à neuf fois plus probables par le réchauffement –, il obtient la création d’une Journée mondiale des victimes du climat, fixée au 15 juillet. Entre Bruxelles, les écoles et ses actions en justice, jusqu’à poursuivre Total, Ben rappelle une vérité : la crise climatique tue déjà.
Après la mort de son amie, Ben se bat pour que les victimes du climat ne restent pas invisibles
