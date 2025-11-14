 Aller au contenu principal
Après la mort de son amie, Ben se bat pour que les victimes du climat ne restent pas invisibles

information fournie par France 24 14/11/2025 à 17:38

En 2021, Rosa, 15 ans, est emportée par une crue en Wallonie. Son ami Ben, témoin de la scène, transforme son deuil en combat. À 14 ans, il crée l’ONG Justice climatique pour Rosa et devient l’une des jeunes voix les plus actives d’Europe. Invité au Parlement européen après ces inondations – rendues jusqu’à neuf fois plus probables par le réchauffement –, il obtient la création d’une Journée mondiale des victimes du climat, fixée au 15 juillet. Entre Bruxelles, les écoles et ses actions en justice, jusqu’à poursuivre Total, Ben rappelle une vérité : la crise climatique tue déjà.

  • 17:54

    Toute la journée sur les téléphones pour alimenter les Datas qui consomment énormément de courant , voilà la nouvelle écologie , un contre sens flagrant

L'offre BoursoBank