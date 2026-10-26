C'est l'un des secrets les mieux gardés du monde du football : le nom du vainqueur du Ballon d'Or. Pourtant, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes prétendent connaitre son identité, issue de prétendues fuites. Décryptage de Jules BOITEAU dans Info Intox
Ballon d'or 2026 : la course aux (faux) classements fuités sur les réseaux sociaux
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