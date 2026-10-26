Dans un entretien accordé à France 24, le Premier ministre du Sénégal assure que le gouvernement peut apporter “des réponses”, alors que le pays risque un nouveau blocage autour du texte de loi de finances rectificative, rejeté par les députés Pastef le 23 octobre dernier. "Je reste convaincu que nous pouvons nous entendre", affirme-t-il, à quelques jours du coup d’envoi, à Dakar, des Jeux olympiques de la jeunesse.
Le Premier ministre du Sénégal "convaincu" qu’une entente est possible avec le Pastef
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