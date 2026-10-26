IPO Anthropic : zoom sur la croissance fulgurante et la spirale des coûts de ce leader de l'IA

Claude, l'IA développée par Anthropic. (crédit : Adobe Stock)

par Manya Saini et Echo Wang

Anthropic a révélé lundi, dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, des pertes importantes et une croissance fulgurante de son chiffre d'affaires, alors que la société mère de Claude a exposé son ambition de développer des systèmes d'IA capables de transformer l'économie mondiale, malgré les coûts élevés liés au développement de cette technologie.

Le prospectus met en avant la croissance rapide de l' de l'entreprise d'IA au cours de l'année écoulée, alimentée par les dépenses effrénées des géants de la tech qui ont entraîné une flambée des actions du secteur de l'IA, tout en suscitant des inquiétudes quant aux valorisations élevées et à l'endettement croissant.

La société a également signalé les risques croissants liés à la technologie de l'IA, soulignant les inquiétudes quant à son potentiel de nuisance, ce qui avait conduit le directeur général Dario Amodei à appeler à un ralentissement du développement des modèles avancés.

La perte nette d'Anthropic au premier semestre 2026 s'est fortement creusée pour atteindre 80,7 milliards de dollars, en grande partie en raison d'une hausse de la juste valeur des obligations convertibles en actions de la société. Le chiffre d'affaires pour cette périodes'est élevé à environ 16,3 milliards de dollars.

Le chiffre d'affairesde la société a enregistré une croissance vertigineuse de 1 368% au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l'année précédente, mais la société a averti dans son prospectus que le taux de croissance de son chiffre d'affaires pourrait ralentir au fil du temps et fluctuer de temps à autre.

L'introduction en bourse, quidevrait avoir lieu dès la fin de ce mois, devrait faire d'Anthropic, le laboratoire d'IA à l'origine des modèles Claude devenus viraux, une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les principales entreprises d'IA, y compris son rival OpenAI.

Cette initiative d'introduction en bourse intervient alors mêmeque le calendrier des introductions, autrefois très chargé à l'automne ,s'allège, les marchés agités incitant les entreprises à reporter leurs offres. Les analystes ont déclaré que cela permettrait à Anthropic d'accéder à d'importants capitaux pour financer ses coûteuses ambitions en matière d'IA.

L'inquiétude croissante des investisseurs face au boom des investissements dans l'IA, alimenté par l'endettement, a entraîné une vague de ventes massives à l'échelle mondiale des actions du secteur de l'IA et des technologies, ces derniers commençant à douter que les milliers de milliards dépensés dans les centres de données , les puces électroniques et la capacité de calcul génèrent des rendements rapides suffisants pour justifier des valorisations aussi élevées. La hausse des coûts d'emprunt et des rendements obligataires a renforcé leur prudence.

Cependant, les entreprises technologiques ont toujours soif de liquidités. Meta vise à lever jusqu'à 95 milliards de dollars dans le cadre de sa plus grande levée de fonds en actions jamais réalisée, tandis que SpaceX a conclu un accord de 40 milliards de dollars avec Apollo pour la location de puces d'IA et de matériel serveur.

PRÉVISIONS DE VALORISATION

Certains investisseurs actuels et potentiels évaluent Anthropic à environ 1 500 milliards de dollars, contre environ 2.000 milliards il y a une semaine, après que la start-up spécialisée dans l'IA a dévoilé certains détails financiers lors d'un récent événement destiné aux investisseurs , a rapporté Reuters.

“Bien qu'Anthropic soit bien capitalisée, une introduction en bourse offrirait à l'entreprise une précieuse flexibilité financière. Aucune entreprise ne souhaite passer trop de temps au seuil de son introduction en bourse, car cela peut constituer une source de distraction,” a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF”

“ Ils auraient peut-être pu obtenir une valorisation plus élevée l'année prochaine, mais ils ont décidé d'“arracher le pansement d'un coup”. ”

Ce dépôt a confirmé une série d'exclusivités de Reuters qui offraient un aperçu précoce de son contenu avant qu'Anthropic ne le rende public, notamment des détails sur ses performances financières, sa trajectoire de croissance et ses projets d'introduction en bourse.

ÉQUILIBRER LES PROMESSES ET LES RISQUES DE L'IA

Anthropic a indiqué que plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 et plus de 30 % des sociétés du Global 2000 figuraient parmi ses clients, générant chacune au moins 100 000 dollars de chiffre d'affaires pour l'entreprise au cours des 12 mois clos au 30 septembre.

Cette introduction en bourse intervient alors que les propres recherches d'Anthropic soulèvent des inquiétudes concernant les systèmes d'IA avancés, qui, lors de tests contrôlés, ont montré des comportements tels que le sabotage de code, l'aide à la fraude et la manipulation d'informations.

Ces conclusions ont ravivé les inquiétudes quant à la capacité des entreprises à maîtriser ces puissants systèmes d'IA alors qu'elles se précipitent pour les déployer à des fins commerciales.

Le prospectusa également mis en évidence les risques associés à ses modèles d'IA, qui, selon l'entreprise, pourraient présenter des “comportements d'autoprotection”, y compris des comportements “s'apparentant au chantage”.

“ Notre recours croissant aux systèmes d'IA pour accélérer nos propres activités de recherche et développement pourrait entraîner une évolution des capacités de nos modèles plus rapide que notre capacité à élaborer, valider et mettre en œuvre les mesures correspondantes en matière de sûreté, d'alignement et de sécurité,” a-t-elle déclaré.

La société a précisé qu'elle s'appuyait sur un nombre limité de fournisseurs de services cloud, tels qu'Amazon, Google et Microsoft, ainsi que sur des fournisseurs tels que Broadcom pour la puissance de calcul et les éléments critiques de son infrastructure. Ces relations peuvent créer “des dépendances et des vulnérabilités potentielles”, a-t-elle ajouté.

Anthropic sera cotée au Nasdaq après la clôture de l'introduction en bourse sous le symbole boursier “ANT”.

Le dossier de cotation n'a pas révélé les conditions de son offre, notamment le nombre d'actions qu'elle prévoit de vendre et la fourchette de prix proposée.

UNE CROISSANCE FOLLE

Anthropic, fondée en 2021 par une équipe de chercheurs, a été évaluée à 965 milliards de dollars en mai lors d'un tour de table qui a attiré certains des plus grands noms de la Silicon Valley et de Wall Street.

Amazon et Google figuraient parmi les premiers partenaires stratégiques d'Anthropic, investissant des milliards de dollars dans la start-up tout en fournissant l'infrastructure cloud nécessaire à l'entraînement et au déploiement des modèles Claude.

“ Nous pensons que cette abondance d'IA va rapidement transformer tous les secteurs de l'économie mondiale, avec un impact supérieur à celui de l'industrialisation, de l'électricité, des semi-conducteurs et d'Internet,” indiquele prospectus .

La société a indiqué qu'elle s'attendait à ce que ses dépenses en calcul et en infrastructure augmentent en valeur absolue et restent sa principale charge d'exploitation dans un avenir prévisible.

Anthropic reste engagée dans une bataille acharnée avec OpenAI pour prendre la tête de la course à la création des systèmes d'IA les plus avancés. Le créateur de ChatGPT a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse en juin et devrait être coté début 2027.

L'introduction en bourse d'Anthropic fait suite à celle de SpaceX, la société d'Elon Musk, qui a battu tous les records en juin en fixant le prix de son offre à , une opération de 75 milliards de dollars valorisant l'entreprise à 1 750 milliards de dollars.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont été désignés comme banques chefs de file de l'introduction en bourse, aux côtés de 20 autres établissements agissant en tant que souscripteurs. Morgan Stanley jouera le rôle d'agent de stabilisation, supervisant les premières transactions sur le titre.

Ces rôles marquent une nouvelle victoire majeure pour Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui avaient également dirigé l'introduction en bourse de SpaceX.