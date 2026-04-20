Entre chants et cris de joie, le pape Léon XIV est accueilli à Saurimo, à plus de 800 km de la capitale angolaise Luanda, avant de célébrer une messe en plein air devant 40.000 fidèles. IMAGES
Angola : le pape Léon XIV accueilli par des fidèles avant une messe à Saurimo
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