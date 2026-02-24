 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amnistie au Venezuela: une trentaine de prisonniers politiques libérés près de Caracas (AFP)

information fournie par AFP Video 24/02/2026 à 08:21

"On est libres, on est libres !" crient des détenus, crânes rasés, T-shirts blancs, accueillis par de nombreux proches qui campent devant l'établissement depuis des semaines. Une trentaine de prisonniers politiques sont sortis de la prison de Rodeo I dans la périphérie de Caracas, dans le cadre de la loi d'amnistie promulguée sous pression américaine après la capture du président Nicolás Maduro le 3 janvier, constatent des journalistes de l'AFP. IMAGES

Venezuela
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest

information fournie par AFP Video 22 févr.
2

Droits de douane de Trump : game over ?

information fournie par Ecorama 23 févr.
3

Marie Cheval (PDG de Carmila) : "Le e-commerce n'a pas tué les centres commerciaux"

information fournie par Ecorama 23 févr.
2
4

A Assise, des milliers de pèlerins se pressent pour voir les reliques de saint François

information fournie par AFP Video 23 févr.
5

OUM, la voix libre du Maroc

information fournie par France 24 23 févr.
6

Syrie: les forces américaines se retirent d'une importante base, doivent quitter la Syrie d'ici un mois

information fournie par AFP 23 févr.
7

Le film "Une bataille après l'autre" triomphe aux Bafta britanniques

information fournie par AFP 23 févr.
8

DiCaprio, Chalamet et Stone arrivent aux Bafta à Londres

information fournie par AFP Video 23 févr.
1

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
2

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Lille: rassemblement en hommage à Quentin Deranque à l'appel de l'extrême-droite

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

Le Louvre est devenu un "Etat dans l'Etat" (commission d'enquête)

information fournie par AFP Video 19 févr.
6

Siège de LFI évacué: "levée de doute" de la police après une menace de bombe (Bompard)

information fournie par AFP Video 18 févr.
7

New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA

information fournie par AFP Video 18 févr.
8

Ukraine: les positions "diffèrent" toujours après les pourparlers à Genève, selon Zelensky

information fournie par AFP 18 févr.
16
1

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
2

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
3

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
4

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.
5

Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

information fournie par Boursorama 29 janv.
1
6

La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama 29 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank