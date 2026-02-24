"On est libres, on est libres !" crient des détenus, crânes rasés, T-shirts blancs, accueillis par de nombreux proches qui campent devant l'établissement depuis des semaines. Une trentaine de prisonniers politiques sont sortis de la prison de Rodeo I dans la périphérie de Caracas, dans le cadre de la loi d'amnistie promulguée sous pression américaine après la capture du président Nicolás Maduro le 3 janvier, constatent des journalistes de l'AFP. IMAGES
Amnistie au Venezuela: une trentaine de prisonniers politiques libérés près de Caracas (AFP)
