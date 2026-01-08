Mains ouvertes en V comme Donald Trump, il imite la voix et la gestuelle du président américain à la quasi-perfection: le Chinois Ryan Chen, 42 ans, est un phénomène sur les réseaux sociaux avec ses vidéos humoristiques.
"Amazing!": le "Trump chinois" cartonne sur les réseaux
