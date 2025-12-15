Les Krampus, créatures démoniaques connues dans la tradition folklorique des Alpes centrales pour punir les enfants désobéissants à l'aide de tiges de bouleau, paradent dans les rues de Munich pour le traditionnel défilé de Noël.
Allemagne: les Krampus défilent à Munich à quelques jours de Noël
