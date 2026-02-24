"Reprendre en main politiquement la question agricole, ça passe par une révision de la Constitution", déclare Bruno Retailleau, président des Républicains, devant la presse, avant sa visite du Salon de l'agriculture 2026. L'ancien ministre de l'Intérieur souhaite une "loi organique" et une "reprise en main de l'administration" estimant que "certains services ont joué contre l'agriculture française". SONORE
Agriculture: Bruno Retailleau souhaite une "révision de la Constitution"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro