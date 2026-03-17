Agnès Verdier-Molinié (IFrap) : "La France n'est pas prête à affronter une potentielle crise de la dette"

Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP, était l'invitée de l'émission Ecorama du 17 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés, figurent la polémique sur le rôle de l’État dans la hausse des prix des carburants, les tensions sur les marges des distributeurs, l’impact budgétaire de la flambée du pétrole et le classement de la gestion des grandes villes françaises.
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